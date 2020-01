La parte del letto che occupa il vostro lui dice molto sulla vostra relazione

Vi siete mai soffermate a pensare a quale parte del letto occupa il vostro lui? Forse ormai “l’andare a dormire” è diventata un’azione meccanica, non ci fate nemmeno più troppo caso. Se però vi fermate un secondo a riflettere vi accorgerete che inconsciamente avrete occupato degli spazi ben precisi tra le lenzuola. Eh si, perché uno studio ha rivelato che tendenzialmente gli uomini dormono alla destra delle donne. Come mai? Ebbene i motivi sono diversi e tutti derivano dal nostro passato…

Prima di tutto il bon ton

Forse non ci crederete mai, ma il galateo regola anche questo aspetto della vita di coppia. Infatti è molto importante decidere dove un uomo deve dormire. Secondo il bon ton non è importante un lato piuttosto che un altro ma l’uomo deve sempre riposare nella parte più vicina alla porta. Il motivo è semplice: se qualcuno dovesse entrare senza chiedere il permesso, la donna sarebbe coperta dal suo uomo, preservando intanto il suo pudore. Ovviamente l’uomo sarebbe anche in prima linea per difendere la donna da eventuali malintenzionati.

Anche la Bibbia prende la parola. Infatti stando la testo sacro l’uomo dovrebbe dormire vicino al fianco destro della donna. Il motivo? Semplicemente perché la donna viene vista come il braccio sinistro dell’uomo, quindi quella è la posizione più consona per lei anche nel riposo. Non è un caso, del resto, che anche durante il matrimonio la donna stia a sinistra dell’uomo!

Siamo in nostro passato

Tuttavia la ragione che spinge l’uomo ad occupare la parte sinistra del letto è un’altra e di carattere evoluzionistico. Infatti sin dai tempi antichi l’uomo ha preso l’abitudine di riposare nella parte destra del letto matrimoniale per essere pronto, in caso di imprevisti o di aggressioni, a impugnare con la mano destra un coltello che teneva sotto il cuscino.

Per questi motivi la scienza si è interessata al fenomeno e ha cercando di indagarne gli aspetti più psicologici. In Gran Bretagna una equipe di studiosi ha dimostra che chi dorme sul lato sinistro del letto è destinato a essere più sereno e più felice rispetto a chi dorme sul lato destro [ osservando il letto frontalmente]. Tra gli intervistati chi aveva dichiarato di dormire a sinistra avevano riferito di sentirsi più calmi e quieti rispetto ai propri partner, che ovviamente dormivano a destra.