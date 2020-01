Come far venire una donna: qual è il Punto G?

Orgasmo femminile, questo sconosciuto… forse! Sicuramente è un argomento molto misterioso, così tanto che nemmeno la scienza riesce a rispondere a tutti gli interrogativi. Vi siete mai chieste infatti come riuscire a venire? E nel caso, quanto ci mette in media una donna a raggiungere l’orgasmo?

Nel cinema il mito dell’orgasmo femminile è stato dipinto nelle maniere più disparate, ma sono tutte immagini veritiere? Sia che il taglio sia quello erotico o comico, l’importante è solo una cosa: scoprire la verità. Come? Leggete questo articolo.

Cercarsi verità sull’orgasmo femminile

Quanto impiegano le donne a venire? Forse nemmeno le più esperte di noi riescono a dare una risposta chiara e precisa. Sapete perché? E’ impossibile. Ogni donna ha un suo tempo biologico e un suo personale gusto erotico. Inoltre non tutti gli uomini, purtroppo riescono a soddisfare la partner prima di venire. In media una donna impiega 20 minuti per raggiungere l’orgasmo, contento sia i preliminari che la penetrazione. Gli uomini invece molto meno, ma non è un segreto.

Il gap tra uomini e donne però non ha un’origine biologia ma culturale. Infatti la studiosa Suzannah Weiss sospetta che il tempo si accorci quando la donna è con un partner di lungo corso, spiegando che fior fiore di studiosi sostengano la teoria. Ma quindi ha senso chiedersi quando una donna raggiunge l’orgasmo? Forse la chiave è sapere usare bene le proprie carte e ricordarsi che la penetrazione basta solo ad una donna su tre.