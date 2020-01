Anna Falchi si spoglia di nuovo per la vittoria della Lazio: il seno è mozzafiato [FOTO]

47 anni a chi? Di certo Anna Falchi sembra averne almeno una decina in meno, a giudicare dalle sua bellezza prorompente su Instagram. La modella si riconferma ancora una volta come un sex symbol italiano, a tutti gli effetti il sogno erotico di molti uomini. Italiana nata in Finlandia, Anna si è distinta per la sua sensualità mozzafiato e il carattere brioso. Assolutamente a suo agio col proprio corpo, la Falchi continua a sfoggiare curve incredibili, un viso spesso struccato e soprattutto il suo décolleté abbondante. L’effetto sui fan è sempre lo stesso: basta un suo scatto ad infiammare il web.

Il pretesto è ancora una volta calcistico: Anna Falchi, tifosa appassionata della Lazio, ha colto l’occasione per stuzzicare i fan con una foto bollente dopo la vittoria della sua squadra del cuore. “E con un’altra vittoria in ‘zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!!!! Sempre forza Lazio”, scrive Anna pubblicando una foto ad alto tasso erotico.

Capelli biondissimi, un filo trucco e occhi di un azzurro profondo. Coperta solo dalla sciarpa della sua squadra, l’ex modella lascia intravedere il seno abbondante e “paga dazio” come promesso: per ogni vittoria una foto senza veli in onore della Lazio. Che dire, i tifosi avranno da festeggiare due volte!