Un bambino di 2 anni è intelligente come Einstein

Quante mamme vorrebbero avere un piccolo genio in casa. Un figlio bravo a scuola o intelligente è spesso un pregio che viene vantato ad ogni cena o pranzo con amiche e conoscenti, anche a costo di risultare antipatiche. Figli promesse del mondo della scienza sono dunque molto ambiti, ma spesso la realtà dei fatti riesce a soddisfare le aspettative ed i figli ritornano spesso nella “normalità”. Non è successo così in Inghilterra, dove una famiglia del Berkshire vive con un piccolo genio di 2 anni che ha già il QI di Einstein.

Un piccolo genio della relatività Oscar Wrigley è un bambino inglese di due anni che vive nello Berkshire e quando parla, mette in imbarazzo mamma e papà. Un figlio intelligente è una cosa bella, ma il troppo stroppia! Infatti in seguito ad un test psicologico Oscar è risultato essere un vero bambino prodigio: a due anni ha un quoziente di intelligenza di 160 paragonabile a quello di Albert Einstein, il genio della fisica per antonomasia. Cosa lo rende tanto speciale? Il bimbo costruisce frasi complesse su argomento fuori dal comune. A parlarne è proprio la mamma Hannah al Daily Telegraph “Fa sempre domande: tutti i genitori amano pensare che il loro bambino è speciale, ma noi sapevamo che in Oscar c’era qualcosa di davvero molto particolare. Sorprende tutti: sapevamo quando aveva 12 settimane che era estremamente brillante. Era insolitamente attento“. Per il momento dunque le potenzialità del piccolo genio sono solo a livello discorsivo, ma si attendono presto altre evoluzioni. “Sto proprio aspettando il giorno in cui mi dirà che sono un idiota“, ha dichiarato scherzando il papà Joe al Telegraph.