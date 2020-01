Vivete in un monolocale? L’eros è assicurato

Dovete cambiare casa perché la vostra vi sta stretta? Aspettate un attimo e rifletteteci bene, perchè la vostra vita sessuale potrebbe risentirne! Un recente studio ha dimostrato che chi vive in un monolocale… fa più sesso! Siete curiose di sapere come mai? Leggete l’articolo.

Un monolocale è sesso assicurata

Un monolocale può essere un piccolo immobile, ma è difficile equiparare la sua potenzialità erotica. Un atmosfera intima e accogliente, spazi riservati: insomma un monolocale può diventare un vero nido d’amore, con le giuste accortezze.

Un sondaggio compiuto in 500 nuclei familiari in tutta Italia ha dimostrato che in media chi vive in monolocali ha rapporti il 20% in più. Gli intervistati hanno anche spiegato il motivo dietro a questo dato. Il 32% di questi ritiene che una casa di modeste dimensioni sia più vivibile, quindi, maggiormente gestibile da un punto di vista dell’arredo e quindi economico.

Una cosa interessante è che le case piccole stilano quello che viene definito il “nesting” ossia la sindrome del nido. Gli spazi ristretti migliorano la qualità del rapporto familiare. Se vivete in un piccolo appartamento dunque non disperate, perché la vostra vita sessuale può solo che guadagnarci.