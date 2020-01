Emma Marrone, nuovi capelli e nuovo look: “Un motivo per brindare” [FOTO]

Nuovo anno, nuovo disco e nuovo look per Emma Marrone. Con un post pubblicato via Instagram nelle scorse ore, la cantante ha salutato i fan e il nuovo anno con un deciso cambio al taglio di capelli, presentandosi così ai propri follower; con una frangia tirata davanti, sempre più lunga davanti agli occhi. “Un motivo in più per brindare“, ha scherzato in descrizione la cantante, che ha così tenuto aggiornati i suoi fan attraverso l’attivissimo e seguitissimo profilo social. Qui, come sempre più spesso nel corso degli ultimi mesi, la musicista di Firenze continua ad aggiornare e a coinvolgere i propri follower, in tutti gli sviluppi della sua fulminante carriera.

Emma Marrone è tornata sui palchi e sui set delle tv italiane negli scorsi mesi, dopo il breve periodo di allontanamento dalle scene, seguito al riaffacciarsi di una vecchia malattia nella sua vita privata. La reazione della musicista è stata fortissima, e nel giro di poche settimane Marrone era già di nuovo in pista, pronta a lanciare il recente lavoro. Fortuna è uscito poi in autunno, e ha visto la prima, apprezzatissima collaborazione con l’idolo di sempre Vasco Rossi. Il singolo Io Sono Bella, successo annunciato, è solamente l’ultimo trionfo in ordine di tempo per l’ex stella di Amici, ora lanciatissima per un nuovo decennio da protagonista.

Il nuovo look di Emma Marrone, con cui la cantante inaugura il nuovo anno: "Brindiamo insieme" la sua battuta, con la frangia a coprire gli occhi