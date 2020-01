Avete mai visto la figlia di Claudio Bisio? La somiglianza vi sorprenderà

Il suo nome è Alice Bisio ed è la figlia di Claudio Bisio. O meglio: la più grande tra i figli dell’attore ligure. Dal suo matrimonio con la giornalista Sandra Bonzi sono stati infatti messi al mondo Alice, classe 1996, e Federico, classe 1998, di due anni più piccolo. Della ragazza non si sa un granché: il suo profilo Instagram (dove potete trovarla con il nickname di @alice_bisio) è privato. Una scelta emblematica di quanto la ragazza, oggi ventitreenne, tenga alla sua privacy e non abbia alcuna intenzione di approfittarsi della fama del padre per costruire il suo personaggio e godere di una luce riflessa.

Chi è Alice Bisio, la figlia di Claudio Bisio

Se poco sappiamo di Alice Bisio, prima figlia di Claudio Bisio, qualcosa in più conosciamo circa il rapporto tra i due. In una intervista rilasciata diverso tempo fa, l’attore aveva raccontato il modo in cui aveva deciso di intraprendere il suo ruolo di genitore. «Sono stato un papà meno comico di quello che ci si può immaginare. Anche se mi piaceva fare gli scherzi. Però in casa credo mi abbiano fatto più ridere i miei figli di quanto abbia fatto io con loro. Faccio una confessione: ho rubato loro qualche battuta. Quando lo scopriranno temo mi chiederanno i diritti», aveva dichiarato.

L’amore tra Claudio Bisio e Sandra Bonzi Alice Bisio è quindi la prima figlia di Claudio Bisio e di Sandra Bonzi. I due coniugi, dopo un lungo periodo di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze il 23 agosto del 2003, in una location situata nei pressi di Firenze. I due si sono incontrati per la prima volta all’interno di un locale di Milano, dal nome Stella Alpina. Era il 1992 quando avvenne l’incontro. Poco più di dieci anni dopo i due hanno deciso che era giunto il momento di dirsi il fatidico sì, e dichiararsi in questo modo amore eterno. Ed è proprio all’interno del loro matrimonio, che prosegue stabile e solido, che sono nati Alice e Federico, i figli adorati della coppia.