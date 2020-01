Sentono rumori dalle tubature: quello che tirano fuori è inquietante [VIDEO]

Una storia tanto inquietante quanto incredibile, quella che arriva direttamente dalla Puglia. I protagonisti della vicenda sono alcuni inquilini di un condominio in periferia, che da qualche giorno continuavano a sentire degli strani rumori provenire da alcune tubature della casa…

Rumori forti, costanti e martellanti, quasi simili ad un lamento, allarmavano da alcuni giorni gli inquilini di una casa in un condominio di periferia. Gli strani rumori provenivano dalle tubature che filtravano il passaggio dell’acqua nella casa. Gli abitanti dell’appartamento temevano si potesse trattare di una grave perdita che, di lì a breve, avrebbe potuto anche recare dei seri danni all’intera palazzina. Per questo decisero di chiamare i vigili del fuoco, senza passare prima da un idraulico. L’arrivo dei soccorsi però avrebbe condotto verso un risvolto davvero incredibile.

Una volta sul posto, i vigili del fuoco iniziarono ad operare sulle tubature nel tentativo di risalire al problema. Ma l’inquietante rumore insospettì perfino loro, quasi spaventati dall’imminente scoperta. Per questo decisero di intervenire in modo meno invasivo possibile…

Un vigile del fuoco in particolare iniziò a scavare in un punto circoscritto, fino a creare una fessura profonda. In quel momento la scoperta fu davvero incredibile. Dalla tubatura emerse un gatto murato vivo.

Una scoperta inquietante e quasi macabra, che fortunatamente virò verso un finale felice: l’animale era ancora vivo e completamente illeso. Dopo il brutto spavento gli inquilini dell’appartamento decisero di adottarlo e tenerlo in casa con loro.