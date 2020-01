Che fine ha fatto Marina Graziani? L’ ex velina di “Striscia la notizia” ritorna in Tv [FOTO]

Marina Graziani è entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima. Era il 1996 e aveva 19 anni quando, insieme a Roberta Lanfranchi e poi accanto ad Alessia Mancini dimostrava il talento sul bancone di “Striscia la notizia”. Dopo ben tre stagioni del Tg satirico ha continuato a lavorare nell’ambiente televisivo conducendo diversi programmi e facendo la testimonial per diverse campagne pubblicitarie. Ma la voglia incondizionata di esprimersi e conoscere altre realtà, ha portato la ex velina ad intraprendere nuove strade. Ha iniziato infatti a lavorare dietro le quinte dell’ufficio stampa di alcuni eventi e come digital PR.

Una donna che crescendo ha dato spazio alle sue passioni. Consapevole di quanto fosse fondamentale approfondire ogni suo interesse, l’ha portata ad aprire successivamente un blog sul fitness. Grazie al blog ha partecipato a non poche manifestazioni sportive tant’è che i viaggi sono diventati per lei, parte integrante della sua vita.

Molti indizi delineano di sicuro un profilo nuovo e dinamico dell’ex velina. Ma dopo aver vissuto un periodo lontano dalla televisione, cosa farà mai oggi Marina Graziani? Dopo l’Australia arriva un nuovo programma A trent’anni Marina sentiva la necessità di staccarsi un pò da quel mondo che l’aveva resa nota. Ascoltando solamente la voce del suo istinto decise di partire per l’Australia e lavorare ogni settimana in un ambiente diverso. Per l’ex velina, vivere fuori le mura dell’Italia è stato meraviglioso; ciò le aveva dato la possibilità di partire innanzitutto da sola, ma trovare poi nuovi amici durante il suo percorso. Oggi veste i panni di presenter per il canale QVC. Un luogo lavorativo dove la diretta è una questione di routine ma che Marina riesce comunque a gestirla perfettamente; ovviamente grazie all‘esperienza televisiva che ha intrapreso da giovane durante le dirette del Tg satirico “Striscia la notizia”. View this post on Instagram Indovinate dove potete acquistare l’abito che indosso?! 🤔🤔🤔😆 Se vi siete perse la diretta in @qvc_italy con le proposte di @alanred_official andate a visitare il sito qvc.it! Nelle stories vi collego direttamente con swipe up!! 😉😘 #fashion #brand #alanred #qvcitalia #adv #dress #madeinitaly #shoppingtime #almostchristmas #marinagraziani #presenter #lovemyjob A post shared by Marina Graziani (@marina_graziani) on Dec 12, 2019 at 9:10am PST