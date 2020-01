Avete mai visto il marito di Cameron Diaz? Suona in una famosa band

Il suo nome è Benji Madden ed è l’invidiatissimo marito di Cameron Diaz, l’attrice che proprio nelle ultime ore è diventata madre. Sì, avete capito bene: sabato 4 gennaio 2020, la diva di Hollywood, ormai alla soglia dei 47 anni, ha messo al mondo la sua prima figlia. Raddix è il nome che lei e Benji hanno scelto per la neonata, frutto del loro infinito e indistruttibile amore. A dare il lieto annuncio è stata proprio la donna che, sul suo profilo Instagram (dove potete trovarla con il nickname @camerondiaz) ha pubblicato la foto di una lettera, scritta in digitale, in cui augurava ai suoi fan un felice anno nuovo dando loro la bella notizia e spiegando i motivi che hanno spinto i due genitori a decidere di non postare alcuna foto della bambina.

Chi è il marito di Cameron Diaz

Ma chi è Benji Madden, marito di Cameron Diaz? Benjamin – questo il suo vero nome all’anagrafe – è un musicista. Un chitarrista, per dirla con precisione. Assieme al fratello Joel (cantante), è uno dei membri del famoso gruppo Good Charlotte, divenuto particolarmente famoso nel 2004 grazie alla pubblicazione del brano I Just Wanna Live, capace di ottenere una risonanza mondiale. Nato l’11 marzo 1979 a Waldford, Benji è stato anche uno dei giudici di The Voice Australia, il format talent.

Le parole della donna su Benji Madden Di tempo (e di uomini) per trovare la persona giusta ne è passato molto. Benji Madden, marito di Cameron Diaz, si è rivelato essere l’uomo perfetto per l’attrice, quello che aspettava da una vita e al quale ha pronunciato il fatidico sì. «Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata», aveva dichiarato in un’intervista. «Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se ero pronta a sposarmi, però sapevo che Benji era speciale».