“Effetto Pinocchio”: il naso cambia quando si mente, lo spiega la scienza

Pinocchio ha detto un’ulteriore bugia: la scienza ha recentemente dimostrato che quando si mente il naso si accorcia, non si allunga come nella celebre storia del burattino. Questa scoperta arriva dalla Spagna e viene chiamata “Effetto Pinocchio“. Quindi attenzione: si potrà capire che si sta mentendo solo osservando i cambiamenti del nostro naso.

“Effetto Pinocchio”: il viso cambia quando si mente

L’ “effetto Pinocchio” rivela una quasi impercettibile metamorfosi del viso e del naso mentre un soggetto mente. Tuttavia il naso si accorcia, invece di allungarsi come nella celebre favola di Collodi. Come è stato scoperto questo fenomeno? Il direttore della ricerca condotta in Spagna ha spiegato: “Bisogna pensare per mentire, il che aumenta la temperatura della fronte. Allo stesso tempo ci sentiamo ansiosi, il che abbassa la temperatura del naso”.

I ricercatori hanno chiesto a ben 60 studenti di chiamare al telefono la famiglia o il proprio partner e di dire una bugia e i risultati sono stati sconvolgenti. I giovani durante la telefonata erano infatti collegati ad alcuni strumenti per misurare la temperatura e si è osservato ogni qualvolta che un individuo mentiva quest’ultima aumentava di 1,5 °C, mentre quella del naso diminuiva di 1,2 °C. Abbassandosi la temperatura del naso si scatenava anche una riduzione impercettibile a occhio nudo.

Verrà utilizzato il naso come macchina della verità?