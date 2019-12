Avete mai visto dove vive Al Bano Carrisi? Tenuta da favola [FOTO]

Nato e cresciuto a Cellino San Marco, in Puglia, Al Bano Carrisi è da sempre legato alla sua terra d’origine. Il cantante dopo il successo ottenuto ha deciso di rimanere a vivere lì in una bellissima tenuta.

La tenuta di Al Bano Carrisi si trova nel cuore della Puglia: una villa circondata da ettari di terreno a Cellino San Marco. Il legno e la pietra sono gli elementi fondanti della sua abitazione; nella zona living si viene accolti da un enorme camino centrale che rende l’ambiente caldo ed accogliente, così come i colori chiari optati dal cantante e gli oggetti di design con cui la sala è stata arredata.

Anche la cucina riprende lo stile country-chic della casa: travi a vista e colori chiari ed ogni genere di accessori fondamentali per cucinare le specialità pugliesi.

Le enormi vetrate danno sul bellissimo giardino e sul terreno che circonda la casa. Il cantante ha infatti spesso dichiarato di occuparsi personalmente dei suoi vigneti da cui si produce una serie di ottimi vini che occupano le sue cantine e che sono uno dei più grandi motivi di orgoglio per l’artista. Ogni botte prende il nome dai titoli dei suoi successi più grandi: da “Felicità” a “Nostalgia canaglia“. Non mancano poi le scuderie con i cavalli, una piscina, boschi e piccoli rifugi in cui l’artista si rifugia.

Un’area della tenuta è stata adibita ad albergo con piscina, spa, ristorante e cantine. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Albano Carrisi ha raccontato di come è nato questo suo importante progetto: “Da 1943 al 1961 ho vissuto da una parte con la ricchezza degli affetti della mia famiglia, dall’altra con la voglia di andarmene e non tornare mai più. Ho creato il villaggio che avevo promesso a mio padre dove abbiamo vissuto tutti insieme anni meravigliosi. Questa è la casa della mia famiglia”.