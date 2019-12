Perché litigare fa bene alla coppia: lo spiega la scienza

Siete una coppia affiatata che non litiga mai? Vi siete mai chiesti come mai non discutete mai e se questo fa veramente bene al vostro rapporto? La scienza infatti ha spiegato che non sempre essere in sintonia è sinonimo di coppia sana ed equilibrata, anzi, ha addirittura detto che una bella litigata può fare anche molto bene. Vediamo insieme perché.

Litigare è un toccasana

Litigare in coppia non è sempre sintomo di crisi o rottura, ma è il modo più comune per confrontarsi e far valere la propria opinione. Inoltre discutere, parlare e contrattaccare aiuta a conoscersi meglio e a imparare ad amare anche i difetti del proprio partner.

Secondo recenti e numerosi studi dell’università del Michigan infatti sembrerebbe che una coppia sana e duratura è anche una coppia che litiga costantemente. Un conflitto costruttivo riesce inoltre a dare vita ad una coppia in uno stato di quiete e a far scappare infine anche un nuovo sorriso.

Due tipi di litigio: dinamico e statico

Litigare fa bene, ma la differenza la fa senz’altro il tipo di discussione che si ha: certamente un litigio che non porta a nulla non sarà costruttivo e farà solo aumentare i malumori. Principalmente gli studiosi del comportamento umano distinguono due tipi di litigio: quello dinamico e quello statico. Se con il primo si riesce ad avere una discussione equilibrata che mette in luce il punto di vista di entrambi, il secondo è una semplice gara a chi è il più bravo, il più forte, il più innamorato. Il secondo tipo di lite infatti non termina perché si è giunti ad una conclusione – come nel litigio dinamico -, ma semplicemente perché si è stanchi di urlarsi contro.

Il successo di una relazione infatti consiste anche nel saper litigare. Sembra strano, ma in realtà essere in grado di discutere in modo saggio renderà la vostra coppia felice, piena di vita e duratura.