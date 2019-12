Emma Marrone senza trucco: la FOTO no make-up per i fan

Un personaggio come Emma Marrone non poteva certo sottovalutare l’importanza mediatica di una pratica come il no-makeup; la tendenza, nata in America e presto diffusasi tra le star di mezzo mondo di presentarsi al pubblico al naturale, senza trucco e filtri volti a modificarne l’apparenza. Una maniera importante per abbattere le barriere con i fan, e suggerire un’immagine femminile in linea con la realtà, lontana dagli standard imposti dal mondo dello spettacolo. Un hashtag lanciato dapprime dalle star di Hollywood, e presto ripreso anche in Europa. La cantante italiana, da sempre vicinissima ai movimenti e alle cause d’emancipazione, si è dunque presentata ai propri follower completamente struccata; un selfie di grandissimo successo, accompagnato dalle eloquenti parole “senza trucco né inganno”.

Una mossa, quella di Emma Marrone, evidentemente apprezzatissima dai fan; in poche ore, il selfie ha viaggiato nell’ordine delle centinaia di migliaia di like, venendo condiviso ed elogiato da migliaia di profili. Oltre ai complimenti dei follower, non sono mancati i retweet da parte del mondo dello spettacolo; in particolare, la scuola di Amici, alla quale la cantante è da sempre molto legata, ha fatto sentire il suo apprezzamento, attraverso le condivisioni dei suoi ex allievi. Segno che il messaggio lanciato è stato recepito senza difficoltà, oltre che conferma di una recente voce; Emma Marrone possa tornare presto a casa, partecipando da protagonista alla nuova stagione del talent.

“Senza trucco e senza inganno”: il selfie no make-up di Emma Marrone fa incetta di like e condivisioni LEGGI ANCHE Avete mai visto la mamma di Emma Marrone? Sono identiche [FOTO]