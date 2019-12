Avete mai visto la compagna di Roberto Saviano? Nota cantante [FOTO]

Classe 1979, Roberto Saviano è nato a Secondigliano da padre medico e madre ebrea di origini sefardita. Nel 2006 è divenuto noto con la pubblicazione del romanzo “Gomorra“, in cui racconta il mondo criminale della camorra e dei luoghi dove questa è nata e vive. Al suo fianco, c’è Maria, nota cantante napoletana.

Maria Di Donna, in arte Meg è una cantautrice napoletana. La sua famiglia è di Torre Del Greco, dove trascorre l’infanzia e si avvicina alla musica napoletana, jazz e samba. Ha vissuto per alcuni anni nel Regno Unito, durante gli anni dell’università. Negli anni 90, nel corso di una occupazione studentesca presso la Facoltà di Lettere, incontra i 99 posse, dando così inizio al sodalizio artistico.

Il gruppo ha inciso diversi album di successo, tra cui i celebri Cerco tiempo (nel 1996 disco d’oro) e Corto Circuito (di cui il singolo “Quello che” è diventato una hit intramontabile). I 99 Posse si sono sciolti ufficialmente nel 2005, per poi ritrovarsi nel 2009 ma senza Meg. In un’intervista, la cantante ha dichiarato che non considera chiusa definitivamente l’esperienza, ma da circa quindici anni si esibisce da solista.

Di recente è stata la voce narrante, oltre che interprete, della colonna sonora di Camorra, documentario di Francesco Patierno presentato alla settantacinquesima Mostra del cinema di Venezia; ha partecipato, inoltre, a manifestazioni internazionali con i The Chemical Brothers, i Garbage e Snoop Dogg. Nel marzo 2015 pubblica il singolo Imperfezione, che segna il suo ritorno sulle scene.

Per quanto riguarda la storia d’amore con Roberto Saviano, non si hanno tantissime notizie per tutelare la sicurezza dello scrittore, minacciato più volte e costretto a vivere sotto scorta. Secondo “Panorama” i due vivrebbero in una caserma dei Carabinieri in un luogo non identificato ed oltre alla casa di Roma i due avrebbero anche un appartamento a New York.