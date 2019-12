Le 5 cose che (forse) non sai sui tuoi piedi

I piedi sono un tratto distintivo tipico dell’uomo: ci hanno permesso di metterci in piedi e di percorrere grandi distanze. Se la nostra specie è diventata quello che è sicuramente è anche grazie ai nostri piedi. Quali sono le cose che solitamente tutti ignorano sui piedi? Ci sono alcuni dettagli che molti non sanno, vediamo li insieme.

Le 5 cose che non sai sui piedi

Nonostante siamo abituati a vedere costantemente i nostri piedi, ci sono alcuni segreti che quasi nessuno di noi conosce. In fondo quando si è abituati ad avere sotto gli occhi una cosa, è proprio il momento in cui non ci si accorge di qualche dettaglio.

Piedi e matematica

I piedi, anche quelli più piccoli e sottili nascondono meccanismi fenomenali: 26 ossa, 33 articolazioni, 19 muscoli e 107 legamenti. Lo sapevate?

Piedi e unità di misura

Nei paesi anglosassoni i piedi sono considerati una vera e propria unità di misura, per la precisione di 30,48 centimetri. Quindi per fare un metro ci vogliono circa 3 piedi! Questa misura comunque è sempre meno usata.

Piedi e bimbi

I piedi dei più piccoli si sviluppano dai 2 ai 3 anni, prima di quest’età sono composti principalmente da grasso. Avete appena scoperto perché i piedi dei bambini sono così paffuti.

Feticismo e piedi

I piedi sono una delle parti del corpo più “feticizzate”. Il motivo non è chiaro agli scienziati, ma i piedi provocano eccitazione ad un gran numero di persone.

Piedi e cattivo odore

Tutti almeno una volta nella vita hanno avuto a che fare con dei piedi puzzolenti. Vi siete mai chiesti come mai sono proprio questi ultimi ad avere cattivo odore? La risposta è facile: le ghiandole del sudore presenti in questa zona sono tra le più attive di tutto il corpo. Quindi attenzione al caldo e alle scarpe dopo l’attività fisica.