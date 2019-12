Orgasmo femminile tra donne è meglio: lo spiega la scienza

Non è facile dare delle risposte definitive e precise quando si parla di argomenti delicati e personali come il sesso, tuttavia alcuni studiosi hanno cercato di farlo e si sono posti una domanda molto particolare: “E’ meglio un rapporto sessuale etero o omosessuale?” La domanda è stata rivolta a centinaia di donne che hanno raccontato le proprie esperienze fino a dare una risposta alla ricerca intrapresa.

Tra donne è meglio: lo spiega la scienza

Gli studi fatti da numerosi scienziati hanno portato alla luce dei dati che forse nessuno si sarebbe mai aspettato. Le donne infatti sarebbero più appagate in un rapporto omosessuale. Questi studi sono iniziati con lo scopo di migliorare la gratificazione della donna e di eliminare alcuni dei tabù che ancora oggi girano intorno a questi argomenti. Fatto sta che la scienza parla chiaro: le donne preferiscono le donne. Quali sono i motivi – sempre secondo le ricerche svolte – che hanno fatto rispondere in questo modo? Scopriamo insieme perché.

Perché le donne preferiscono le donne

Le donne sono più soddisfatte dei rapporti avuti con le donne, molto di più rispetto a quelli avuti con dei partner uomini. Alcuni terapisti e sessuologi hanno provato a spiegare come mai esiste questa tendenza e la maggior parte di loro concorda sul fatto che le donne conoscono il proprio corpo e le sensazioni che può provare. Avendo un’esperienza pratica in prima persona le donne sarebbero infatti più competenti nel far godere un’altra donna rispetto ad un uomo. Inoltre dagli studi svolti è emerso che tra donne esiste una maggiore vicinanza emotiva e comunicativa che rende speciale il rapporto.