Cecilia Rodriguez distrutta: “mi costringevano ad essere magra e allora io…”

In tante giovanissime hanno problemi con il cibo, ancor più se sono modelle, influencer o donne nel mondo dello spettacolo. Cecilia Rodriguez ha rivelato di aver avuto un periodo difficile anche lei durante il quale dopo aver mangiato vomitava.

La rivelazione di Cecilia

Durante l’intervista rilasciata a Rivelo, in onda su Real Time, la showgirl argentina ha spiegato alcuni aspetti del rapporto con Giulia De Lellis, di cui si è sentito molto parlare negli ultimi giorni.

Tra una dichiarazione e l’altra sono stati affrontati temi molto particolari ed importanti per la Rodriguez, in primis il suo rapporto tormentato con il cibo.

Negli ultimi minuti della puntata, Chechu ha raccontato che quando è arrivata in Italia per fare la modella, l’agenzia alla quale si era rivolta le disse cose orribili e demoralizzanti.

“Ti prendiamo, però sappi che devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”, cosi la ragazza giovanissima si rivolse ad un nutrizionista.

La dieta era insostenibile, non poteva mangiare nulla e così alternava momenti di grande fame a momenti in cui dopo essersi ingozzata correva in bagno a vomitare.

Cercava consigli sul web per rimanere in forma e resistere alla fame, ma la soluzione più facile era mangiare e poi eliminare ciò che era di troppo. Un Natale la mamma la trovò in bagno mentre cercava di disintasare il lavandino e capì cosa era successo.

La forza della guarigione

Da quel momento in poi Cecilia, forse per vergogna, forse per paura, decise di dire “Basta!“. Non era bulimia, non aveva problemi con il suo corpo, ma il lavoro che voleva fare le imponeva di non ingrassare e l’unico modo per farlo era vomitare.

Ha chiesto subito aiuto alla mamma e alla famiglia che le è stata vicina. Fortunatamente, dopo un mese terribile, è riuscita ad uscirne.

E’ un percorso difficile che richiede tanto impegno e perseveranza. Sono moltissime le ragazze che vivono quest’esperienza, sapere che anche una bellissima modella come Cecilia è riuscita a superare tutto e a stare bene, può sicuramente motivarle a guarire.