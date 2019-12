Serena Grandi a giudizio: va via senza pagare il conto

Nelle ultime ore si è diffusa una voce piuttosto sospetta su una delle concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Serena Grandi e della presunta accusa, nei suoi confronti, da parte di un resort. La struttura toscana, sostiene esista un mancato pagamento di un conto di ben 700 euro. Secondo quando si apprende dalle voci indiscrete, l’attrice non avrebbe saldato il conto dopo il pernottamento.

Sebbene non sia arrivata nessuna dichiarazione da parte della protagonista della vicenda i rumors si fanno più insistenti. Pare infatti che il procedimento giudiziario sia già stato aperto ad Arezzo e addirittura le indiscrezioni parlano di un aggiornamento al giugno 2020.

L’udienza e il rinvio

Secondo quando si apprende da alcune fonti circolate sul web e non solo, Serena Grandi sarebbe sotto processo, accusata di non aver pagato il conto di un resort in cui alloggiò lo scorso anno con l’allora fidanzato Luca Iacomoni. Pare che l’attrice sia stata citata in giudizio dalla struttura. Secondo quanto riferito, la prima udienza si sarebbe tenuta ad Arezzo il 18 dicembre, con l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Bernardo Albergotti. Tuttavia pare che il processo sia già stato rinviato al 25 giugno 2020 per l’ascolto dei testimoni e la sentenza definitiva.

Le accuse a Serena Grandi

Secondo quanto si apprende dalle indiscrezioni circolate sul web, i fatti che ‘incriminano’ Serena Grandi risalirebbero al 25 giugno 2018. L’accusa avrebbe riferito che l’attrice avrebbe alloggiato insieme al fidanzato in un resort di Santa Firmina, vicino ad Arezzo in Toscana. E sempre secondo l’accusa la coppia avrebbe lasciato la struttura senza saldare il conto di 741,59 euro. Fino ad ora dalla Grandi non è arrivato nessuno commento alla vicenda e in tanti si aspettano che l’attrice possa far valere le sue ragioni.

