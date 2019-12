Eros e cibo: gli alimenti che migliorano le nostre prestazioni a letto, parla la scienza

Chocolat, Per incanto o per delizia, 9 settimane e 1/2: eros e cibo, il cinema ce lo ha raccontato in ogni salsa ma è un binomio che va ben oltre lo schermo. Da non sottovalutare anche secondo la scienza, che risponde così ad una domanda essenziale: il cibo può davvero migliorare le nostre prestazioni a letto?

A spiegarlo è l’andrologo e urologo romano Andrea Militello, che ha svelato come alcuni cibi in particolare possano migliorare o peggiorare le nostre prestazioni sessuali.

Gli alimenti che assomigliano in qualche modo alle parti del corpo umano tendono ad aumentare il desiderio sessuale. Qualsiasi cibo sano fa bene al sesso, mentre l’alcool penalizza in generale la vita sessuale, “perché aumenta il desiderio ma diminuisce le prestazioni”, spiega il dottor Militello. Noci, fragole, avocado, angurie e mandorle possono aiutare in particolare la libido dell’uomo

Noci

Il dottor Militello spiega che le noci hanno effetti benefici sul liquido seminale e dunque sulla fertilità, andando a migliorare forma, movimento e vitalità dello spermatozoo. Un alimento importante, dunque, da inserire nella dieta degli uomini, soprattutto per coloro che desiderano una gravidanza con la propria partner.

Fragole e lamponi

Due alimenti strettamente legati alla prestazione sessuale in sé. I semi di questi due frutti, infatti, sono ricchi di zinco, minerale presente nell’organismo umano in piccolissime quantità ma essenziale per la potenza sessuale, sia negli uomini che nelle donne. Per quanto riguarda le donne, maggiori livelli di zinco producono più testosterone, aumentando quindi la libido. Negli uomini invece è proprio lo zinco a controllare il livello di testosterone responsabile della produzione di liquido seminale. Quindi perché è importante fare ‘scorte’ di zinco? Perché i livelli di liquido seminale si riducono ogni volta durante il rapporto sessuale.

Avocado

L’acido folico migliora la circolazione del sangue, soprattutto nei corpi cavernosi, mentre la vitamina B6 stabilizza gli ormoni. Ecco perché entrambi influiscono su un desiderio sessuale sano. Indovinate dove si trovano, per giunta insieme? Proprio nell’avocado.

Anguria

Un vero frutto dell’amore, altro che banana! L’anguria, infatti, non solo aumenta la libido ma aumenta anche l’erezione negli uomini. Da cosa deriva questo superpotere? Dalla citrullina contenuta al suo interno, che a sua volta rilascia nel corpo aminoacidi e soprattutto arginina, responsabile della salute vascolare… E dunque anche dell’erezione del pene.

Mandorle

Arginina anche per le mandorle, in grado di migliorare la circolazione e rilassare i vasi sanguigni. Ottimo per mantenere al massimo l’erezione.

Cioccolato

Serotonina ed endorfine: questi sono i segreti di uno degli alimenti più amati in assoluto, il cioccolato. Perché non riusciamo a farne a meno? Forse proprio perché questi suoi “ormoni del buonumore” incidono positivamente sul nostro benessere. Questo non migliorerà la libido, ma sicuramente renderà tutto più piacevole.

Uova

Altro alimento fondamentale per avere una buona erezione. Nell’uovo si nasconde infatti un ‘ingrediente’ ottimo per gli uomini, l’aminoacido L-arginina… Un vero nemico della disfunzione erettile!

Pesche

Deliziosamente ricche di vitamina C: un toccasana per lo sperma. Gli altissimi livelli di vitamina C contenuti nelle pesche, infatti, incidono sul numero degli spermatozoi, sulla qualità dello sperma e dunque sulla fertilità in generale. Perfette da abbinare alle noci, no?

Caffè

Uno stimolante a tutto tondo. Il caffè, andando a stimolare innanzi tutto il cervello, incide anche sull’eccitazione… Desiderio sessuale incluso.

Zafferano

A proposito di afrodisiaci naturali, lo zafferano merita senz’altro un posto sul podio. In grado di migliorare il desiderio sessuale, influisce anche sulle prestazioni fisiche durante il rapporto. In che modo? Aumentando le nostre energie e la resistenza. Quindi anche la durata.

Bistecca

Zinco, vitamina B, ferro, proteine: la bistecca è un tripudio di composti essenziali per migliorare libido e prestazioni sessuali sia negli uomini che nelle donne!