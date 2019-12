Lui ti morde spesso? Il perché lo dice la scienza

Il tuo lui ti mordicchia spesso? A volte tende a lasciarti il segno? Ebbene dietro a questo strano atteggiamento in realtà vi è un significato molto chiaro e la scienza lo ha ben decodificato. Forse non è nemmeno così scontato come puoi immaginare. Sei sicura di voler sapere quale sia? Leggi l’articolo per scoprirlo!

Il morso è aggressione Per capire questo genere di atteggiamento, che spesso viene fatto dagli uomini ma non solo, l‘università di Yale ha condotto uno studio che è durato diversi mesi. In seguito i risultati hanno mostrato che i morsi altro non sono se non una sorta di “aggressione tenera“. Secondo gli studiosi che hanno lavorato al progetto, l’uomo tenderebbe a reprimere il suo sentimento nel morso che tanto è più forte, quanto più cerca di tenere dentro di sé la forte emozione. Quindi il morso è un sinonimo di passione per eccellenza, per questo spesso possono sfuggire nei preliminari. “L’uomo utilizza diversi meccanismi regolatori che permettono di controllare ed equilibrare le proprie emozioni – spiega la professoressa Oriana Aragón – In questo caso succede che esprimiamo i nostri sentimenti in modo inaspettato, con delle azioni che apparentemente dicono il contrario a ciò che realmente sentiamo e sembra che questi meccanismi giochino un ruolo fondamentale nel mantenere il nostro equilibrio emozionale.” Dunque quanto più l’uomo ama, tanto più tenderà a mordere per manifestare il suo amore e reprimerlo al tempo stesso. Se il vostro lui vi morde non sgridatelo: siete fortunate!