La donna con più bambini al mondo: mamma per 22 volte [FOTO]

Questa storia è veramente incredibile, ma del tutto vera: ecco il racconto di Sue, la donna inglese con 22 figli. La famiglia di Sue Radford detiene non solo il record della “famiglia più numerosa del Regno Unito“, ma anche un record europeo. La storia di questa donna ha girato il mondo intero, sconvolgendo le statistiche demografiche e le classiche famiglie europee da “2 figli e poi stop”.

La storia incredibile di Sue: mamma per 22 volte

La famiglia Radford è stata intervistata ultimamente dalla testata “The Sun” e ha dichiarato numerosi dettagli circa i figli, numerosissimi. Sue Radford è rimasta incinta la prima volta all’età di 14 anni, ma dopo il primo figlio di certo non si è più fermata: lei e il marito Noel infatti sono da poco arrivati a numero 22. La loro storia ha fatto scalpore dopo essere stati ospitati – ovviamente tutti e 22 – in numerosi programmi televisivi che hanno successivamente proclamato il loro record.

“Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Non mi mancherà non essere più incinta, per niente. Tutte le ostetriche in ospedale mi hanno chiesto se ci avrebbero rivisto l’anno prossimo ma abbiamo detto: ‘No, assolutamente no’. Ci godremo semplicemente i nostri figli e i nostri nipoti.” Queste sono state le parole di Sue dopo aver partorito il suo ultimo figlio.

Dove e come vive la famiglia più numerosa del Regno Unito

La famiglia Radford vive nel Lancashire in una grandissima casa a quattro piani in stile vittoriano con ben dieci camere da letto. Sue e Noel hanno acquistato la casa solo 15 anni fa, ma giustamente gli serviva moltissimo spazio anche solo per poter pranzare tutti insieme, riuniti intorno allo stesso tavolo.

