Melissa Satta ieri e oggi, ecco come è cambiata l’ex velina [FOTO]

Melissa Satta è entrata nel mondo dello spettacolo italiano giovanissima raggiungendo un grande e meritato successo lavorando come velina per “Striscia la notizia”. Non tutti sanno che la giovane donna è originaria di Boston e che ha passato i suoi primi anni di vita tra gli USA e la Sardegna. Per completare i suoi studi ha deciso di restare nel nostro Paese, qui dove è entrata a far parte del piccolo schermo italiano e del cuore di tutti. Come è cambiata la bella Melissa nel corso di questi anni?

Melissa Satta bellissima ieri e oggi Va da sempre riconosciuta a Melissa una bellezza straordinaria: i suoi lineamenti sono molto particolari e forse un po’ esotici, i suoi occhi seducenti e sempre accattivanti. Inoltre non si può non notare il suo bellissimo corpo e le sue meravigliose e perfette curve. La giovane donna ha infatti lavorato da adolescente come modella a Cagliari e successivamente ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza, arrivando tra le finaliste di “Miss muretto”. Il suo talento e la sua professionalità l’hanno resa anche volto di numerose campagne pubblicitarie tra cui quella di “Intimissimi” in cui ha mostrato il suo corpo sensuale. Cosa è cambiato da quando è iniziata la sua carriera? Sicuramente oggi la donna è molto più sicura di sé e questo si può notare dal suo portamento orgoglioso, ma mai antipatico o esagerato. Agli occhi dei suoi fan infatti Melissa è da sempre una ragazza semplice e simpatica. Sofia Alisi