Avete mai visto il figlio di Rita Pavone? Chi è il musicista

Rita Pavone e Teddy Reno sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da moltissimi anni e dal loro amore sono nati due figli. Il maggiore è un giornalista professionista, mentre il più piccolo ha intrapreso la carriera della madre, cimentandosi con successo nel mondo della musica.

Chi è il figlio musicista di Rita Pavone

Il secondogenito di Rita Pavone e Teddy Reno si chiama George Merk ed è un compositore molto noto fuori dal Bel Paese, in Inghilterra, infatti, ha addirittura scalato le classifiche. Canta solo in inglese e la sua musica è prevalentemente rock. Su si lui non circolano molte notizie, attualmente vive in Svizzera ed è molto riservato. ( Continua dopo la foto)

View this post on Instagram #ilprincipeazzurro #antonemiliokrogh #antonemilionapoli #ritapavone #ritapavoneisback #caprihollywoodfilmfestival #georgemerk #friends #cometenoncenessuno A post shared by Anton Emilio Krogh (@ilprincipeazzurro) on Feb 4, 2016 at 12:15am PST Rita Pavone e il grande amore per Teddy Reno Rita Pavone e Teddy Reno hanno vissuto un amore intenso, molto discusso agli inizi degli anni 70 per via della notevole differenza di età. I due stanno insieme da 51 anni e mai nessuna ombra o pettegolezzo ha scalfito il loro rapporto: “Quando ho incontrato quest’uomo ho capito che era l’uomo della mia vita” ha dichiarato la cantante in un’intervista rilasciata un pò di tempo fa. ”Ci siamo sposati in Svizzera nel ’68 ed è stato un matrimonio molto carino fatto con mia madre, mio fratello e non con mio padre perché non voleva assolutamente. Mi diceva ‘ti accorgerai che stai facendo uno sbaglio enorme’ ed ha lottato fino alla fine. Ad accompagnarmi all’altare è stato mio zio. Mio papà dopo tanti anni che eravamo sposati, ed avevamo avuto anche il secondo figlio, un giorno venne a trovarci e mi disse ‘Mi sa che io con te ho toppato alla grande’. Io gli ho detto ‘beh, meglio tardi che mai papà”.