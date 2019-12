Alcune persone riescono a parlare con i gatti: lo dice la scienza

I cani sono i compagni degli uomini, i gatti sono imperscrutabili. Questo è sempre stato il mito dietro al mondo degli animali domestici, ma è davvero così? Uno studio molto recente ha mostrato come forse non ci sia del vero in questa credenza e anche in gatti sanno essere affettuosi, basta capirli. La scienza ci ha dimostrato che ci sono persone che riescono a farlo meglio di altre!

I Cat whisperers: ecco quelli che capiscono i gatti Lo studio è stato svolto presso l’Università di Guelph, in Canada, dove Georgia Manson, la ricercatrice, ha capito come riuscire a comprendere quello che ci vogliono dire i nostri amici felini. Ad un campione di 6.000 soggetti sono stati sottoposti alla visione di una serie di video con i gatti, oscurandone il contesto o l’ambiente circostante. Alle persone veniva poi chiesto di comprendere quali emozioni il gatto stava cercando di manifestare ai loro amici umani. Un buon 50% ha azzeccato la maggior parte dei video. Tuttavia il 13% dei partecipanti è riuscito a comprendere bene il 75% dei video mostrati. Questo è la prova che alcune persone sono maggiormente portate a comprendere i gatti e le loro manifestazioni, avendo un feeling naturale con loro. Manson ha chiamato questo genere di persone i “cat whisperers“, ossia coloro che sussurrano ai gatti. Per queste persone dunque la domanda “chissà cosa sta pensando” non ha ragion d’essere. La verità dunque è che i gatti non sono remissivi, semplicemente non tutti siamo bravi a capirli! La loro vita e le loro espressioni sono solo molto diverse da quelle dei cani, quindi hanno bisogno di una codifica diversa. La realtà è così sconcertante che la Manson ha ipotizzato anche un possibile mestiere futuro, dove i cat whisperers potranno insegnare a tutti i comuni mortali il linguaggio dei gattini.