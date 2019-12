Chiama il nome dell’ex durante l’orgasmo? È un buon segno: parla la scienza

“Quando ci si trova in uno stato di euforia, vengono evocate cose che ne ricordano altre perché sei in uno stato che hai già vissuto”.

Un lapsus, dunque, che potrebbe risultare sgradevole al partner attuale e farlo sentire un ‘terzo incomodo’ proprio nel momento di maggiore intimità di coppia. Ma secondo la scienza si tratterebbe comunque di un meccanismo di rievocazione, giocato tutto sulle sensazioni.

Va specificato che l’orgasmo provoca una forte alterazione delle condizioni psicofisiche, arrivando anche a far compiere al cervello dei cosiddetti ‘salti all’indietro’. Il dottor Jim Pfaus spiega chiaramente:

“Quando il vostro partner viene chiamato con il nome del vostro ex, è perché la sensazione che avete provato insieme gli ricorda quella vissuta nella precedente storia”.

Non è un caso che anziché nominare un familiare, un amico o un collega, durante il sesso capiti di nominare proprio un ex. Difficile prenderla con filosofia, ma il nuovo partner dovrebbe quasi sentirsi lusingato e ritenersi ottimista: venire associato ad un ex, soprattutto se importante, è una sorta di dichiarazione: