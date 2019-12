In Australia 2 volte Natale: ecco come si festeggia Natale in estate

Non c’è Natale senza neve, camino accesso e cioccolata calda. Almeno questo è il Natale che siamo abituati a pensare noi. Ma siamo sicuri che sia così proprio per tutti? Assolutamente no! Mentre da noi Dicembre è un mese invernale, in zone del mondo come l’Australia o Cuba non lo è. E se Babbo Natale arrivasse su una tavola da surf invece che sulla slitta? Ecco come vivono il Natale le popolazioni tanto lontano da noi.

L’Australia e il doppio Natale In Australia il Natale non è una festa religiosa ma viene comunque festeggiata perché universalmente riconosciuta. Per gli australiani Babbo Natale però non può arrivate su una slitta, perché il caldo estivo ammette solo calda spiaggia e onde fragorose. E’ possibile però vivere solo un Natale estivo? Assolutamente no! In Australia hanno dunque deciso di festeggiare il Natale ben due volte all’anno. La prima volta è il 25 dicembre, omologandosi al resto del mondo. Babbo Natale arriva su una tavola da surf e le famiglie in spiaggia addobbano finiti alberi e creano pupazzi di sabbia. La seconda volta invece cade a metà Luglio, nel bel mezzo dell’inverno e questa volta è molto più canonico. Non solo in Australia… Ma l’Australia non è l’unico continente che deve vivere un Natale più caldo del solito. Un’altra nazione colpita da questo è Cuba e questo ha portato a diverse stravaganze nel corso della sua storia più recente. Dal 1967 fino al 1998 Fidel Castro cambiò la data del Natale, spostandola da Dicembre a Luglio. Il motivo? Molto semplice: il Natale e le ferie ad esso connesse andavano ad inficiare l’economia locale dedicata alla raccolta della canna da zucchero. Il Natale restò dunque mutato sino al 1998 quando Giovanni Paolo II fece visita a Cuba.Fidel annunciò che il Natale sarebbe tornato ad essere festeggiato il 25 dicembre.