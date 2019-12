3 storie d’amore che vi faranno impazzire

Per quanto possiamo ripeterci il contrario, tutti noi crediamo nell’amore. Quell’amore capace di sconfiggere ogni difficoltà, l’amore che abbatte i muri e le distanze. Anche se il mondo del cinema ci mostra un genere di amore impossibile, la passione è possibile anche nella vita reale. Non ne siete convinti? Ecco le 3 storie d’amore vero che vi scalderanno il cuore.

Una separazione che dura da 60 anni

Anna Kozlov e Boris sono i protagonisti di questa storia davvero incredibile. Anna ha dovuto salutare suo marito dopo solo 3 anni di matrimonio quando questo venne convocato per l’Armata Rossa. Dopo qualche mese, Stalin esiliò Anna e la sua famiglia in Siberia, impedendogli così di rivedere il marito. L’esilio giunse così inaspettato che Anna non riuscì nemmeno a lasciare un messaggio. Dopo la guerra Boris tornò a Borovlyanka – città natale di entrambi – ma quando non trovò sua moglie iniziò a cercarla. Dopo anni, la ricerca non aveva dato nessuno risultato e i due persero le tracce l’uno dell’altra. La tristezza era tale che Anna pensò al suicidio. Alla fine i due si risposarono per rimanere poi vedovi entrambi. Dopo 60 anni, Anna è tornata nel suo paese natale e lì vide un uomo anziano che la colpì. Dopo un solo sguardo i due si riconobbero e si abbracciarono. Oggi sono di nuovo marito e moglie e dopo 60 anni di lontananza si amano alla follia.

Nati e morti insieme

Il desiderio di ogni innamorato è passare tutta la vita con la propria metà. Ogni istante, ogni momento deve essere condiviso. C’è una coppia in America che ci è riuscita. Les Bown Jr. e la moglie Helen sono nati lo stesso giorno, il 13 dicembre del 1918. Hanno frequentato la stessa scuola dove si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra. C’era però un ostacolo alla loro relazione. Helen era ricca, mentre Les Bown proveniva da una famiglia operaia. Per sopperire a questa mancanza, i due scapparono a 18 anni nel sud della California. Hanno passato tutta la loro vita assieme e dopo 90 anni erano ancora uniti e felici. Tuttavia un giorno Helen ha scoperto di avere un tumore allo stomaco mentre a Les Brown è stato diagnosticato il morbo di Parkinson: dopo 75 anni di matrimonio il 16 luglio 2013 Helen è morta. Il marito non attese nemmeno 24 ore prima di raggiungerla nel suo eterno riposo. Nemmeno la morte li ha separati.

75 anni dopo il primo bacio…

In America le scuole organizzano spesso delle recite scolastiche e così anche la scuola di Carol Harris e George Raynes. Lei era la Bella Addormentata, lui il principe. Durante la recita i due si baciarono, come da copione. Anni dopo George si è trasferito a Toronto dove si è sposato e ha messo su famiglia. Dopo 61 anni ed essere rimasto vedovo è tornato nella sua città natale. Tornato a Saint John, il destino ha di nuovo lavorato e ha fatto in modo che Carole George si incontrassero di nuovo. Alla fine si sono sposati 75 anni dopo il loro primo bacio. Il principe di anni prima è diventato davvero un principe nella vita vera.