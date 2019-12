Ecco i 10 segnali inequivocabili per capire se lui ha un’amante

Non lo auguriamo a nessuna, ma purtroppo può capitate che il proprio lui abbia un’amante. Quando una donna inizia ad avere qualche sospetto fa di tutto per sfatarli. Come scoprire la verità? Per fortuna la scienza vi viene incontro. Ecco 10 modi per capire se lui ha un’amante. Se il vostro uomo risponde anche solo a qualcuno di questi requisiti, purtroppo i vostri dubbi potrebbero essere fondati.

Come capire se mi tradisce

Se siete disperate e i sospetti iniziano a diventare troppo pesanti per essere ignorati, se pensate che il vostro uomo abbia davvero un’amante, leggete questo elenco. Sono i 10 segnali che il vostro uomo vi sta tradendo:

Non vi sopporta. Improvvisamente non sopporta anche solo sentire la vostra voce ed evita di vedervi. Quando vi vedete si arrabbia anche per cose più stupide ed insignificanti. Non sai mai esattamente dov’è. Anche se glielo chiedi con insistenza, lui non dice mai dov’è o dove sta per andare. Sicuramente vi sta nascondendo qualcosa. Lui è freddo con voi. Prima era un dolce orsacchiotto ed ora un freddo lupo delle nevi? Questo è il segnale più eclatante che la sua attenzione si è ormai spostata altrove. Il suo telefono. Improvvisamente tiene sempre in mano il telefono e quando lo lascia sul tavolo diventa irrequieto. Provate ad avvicinarvi al telefono, ma se lui si mostra agitato e suda avete fatto centro. Ha qualcosa da nascondere. Il suo telefono 2.0. Si scarica molto più velocemente del normale e guarda caso quando ci sei tu è sempre scarico. E’ più imbarazzato nel parlati di sé. E’ normale nelle coppie chiedere di raccontare la propria giornata, no? Però se lui vi tradisce, non solo cercherà di cambiare argomento ma nel poco che vi racconta noterete molti buchi di trama. Spuntano amiche mai nominate prima. Improvvisamente vi parlerà della sua migliore amica di lunga data, ma che non ha mai nominato prima! Nelle chat mancano dei messaggi. Se sei riuscita a rubargli il telefono e controllare le chat, noterai che molte hanno dei buchi di messaggi che sono stati palesemente cancellati. Sei sospettosa e glielo dici, ma lui dissimula. Lui ha negato tutto. Anche se hai avuto il coraggio di rivelare il tuo sospetto o, peggio ancora, hai scoperto il tradimento, lui negherà tutto.