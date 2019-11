Irene Fornaciari, figlia di Zucchero: “Ho sofferto di attacchi di panico come mio padre”

Nel 2019, all’età di 35 anni, si confessa in una lunga intervista a Gente. Fidanzata con un musicista, Federico, da quattro anni, annuncia finalmente di piacersi ed accettare i suoi difetti.

Con il mio fidanzato non ho vergogna di essere me stessa e mi sono aperta come con nessuno prima. È anche grazie al suo amore se oggi mi sento più libera e solare, se ho accettato in miei difetti e a tirare fuori la mia femminilità.

Il suo passato però non è stato tutto rose e fiori, a partire dalla separazione dei suoi genitori, dolorosissima per lei e sua sorella maggiore Alice.

La cantante ammette infatti di aver sofferto dello stesso problema del padre: attacchi di panico.

La soluzione è stata un lungo percorso fatto di terapia, musica e dei consigli del padre, che ci era già passato e ha saputo guidarla nell’affrontare la problematica.

Ho sofferto di attacchi di panico. Mi capitava di abbandonare il carrello in mezzo al supermercato e fuggire via. Ne sono uscita grazie alla terapia, alla musica e i consigli di papà, perché anche lui ne è stato vittima. Mi ha aiutato a capire che sono bella così come sono. Sono serena ora. Le crisi di panico sono un eccesso di energia interiore che non si riesce a sfogare, il mio cervello andava in tilt.