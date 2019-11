Sapete qual è l’età giusta? La scienza risponde alle vostre domande

Si è sempre pensato che fare una determinata azione o esperienza fosse legato alla mentalità dell’epoca in cui si sta vivendo, ma molto spesso non è proprio così. La scienza ha infatti spiegato che i tempi sono sì cambiati, ma soprattutto che esiste il momento giusto per fare ogni cosa.

L’età giusta per fare ogni cosa

L’età per avere una relazione amorosa è decisamente più bassa ai giorni d’oggi, come anche l’età in cui si ha uno smartphone o si utilizza internet. Nonostante in questi anni il tempo sembri passare sempre più velocemente, gli scienziati hanno confermato che l’essere umano dovrebbe seguire i tempi giusti e fisiologici per fare le sue esperienze e imparare nuove cose.

Imparare le lingue: Già da tempo molti studi scientifici avevano confermato l’esistenza di un’età specifica e gusta per imparare una lingua straniera. Fino i 7-8 anni infatti, un bambino potrebbe imparare in modo fluido una seconda lingua: superata quest’età le capacità di apprendimento diminuirebbero gradualmente. La scienza spiega che l’apprendimento agisce per selezione: quando non si è sottoposti a stimoli costanti – in questo caso i fonemi non nativi – la mente si abitua a non utilizzare più alcune connessioni e circuiti. Essere creativi: Un essere umano ha una mente creativa in teoria a tutte le età, ma la scienza ha spiegato come il picco di creatività arrivi intorno ai 25 anni. Gli studiosi hanno infatti messo a confronto la mente di alcuni volontari tra i 4 e i 90 anni e hanno riscontrato un indebolimento della caratteristica proprio dopo i 25 anni d’età: ciò spiegherebbe anche il declino di altre facoltà in tarda età. Essere forti: Anche in questo caso sembrerebbe che il picco di forza muscolare si registri intorno ai 25 anni, per poi ovviamente diminuire e stabilizzarsi tra i 35-40 anni. Dopo quest’età gli studiosi avrebbero verificato un declino costante e accelerato della forza con una perdita muscolare che si aggira quasi sempre sul 25 %. La forza muscolare, spiegano però gli esperti, può essere aumentata a tutte le età grazie all’attività fisica e a uno stile di vita sano.