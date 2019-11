Miriam Leone è fidanzata? Ecco l’indiscrezione sull’uomo misterioso [FOTO]

Miriam Leone, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, è sempre stata molto riservata in amore. Ma ieri si è lasciata sfuggire un particolare, forse una frecciatina indirizzata ad un uomo misterioso?

La scalata sociale

E’ stata la vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Nasce a Catania, in Sicilia, il 14 aprile 1985 da papà insegnante di lettere e mamma impiegata comunale. L’amore per la letteratura tramandatogli dal papà che le regalava sempre libri, l’ha portata a scegliere un percorso di studi umanistico. Ha frequentato il Liceo Classico Statale Gulli e Pennisi e ha continuato gli studi all’università lettere e filosofia.

La sua carriera ha inizio nel 2008, all’età di 23 anni, quando vince come Miss Italia e Miss Cinema. Grazie a quest’ultimo traguardo, riceve una borsa di studio da Ann Strasberg dell’Actor Studios. L’anno seguente debutta in televisione come conduttrice per “Unomattina estate” al fianco di Arnaldo Colasanti, ma anche in “Mare latino” insieme a Massimo Giletti e verso la fine del 2009 presenta “Mattina in famiglia”.

Nel 2010 approda sul grande schermo con il film “Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso”, per poi recitare in televisione ne “Il ritmo della vita”. Nel 2011, invece, viene scelta per premiare i talenti cinematografici della competizione di Rai 1 “Nastri D’argento”.

Il suo nome è su tutte le guide tv, ricercatissima, entra nel cast di “Distretto di Polizia” e prende parte allo spettacolo “Ale e Franz Show”. Dopo aver recitato nel ruolo di una giornalista ne “I soliti idioti – Il film”, la troviamo in “Camera Café” e al timone di “Drugstore“su Rai Movie.

Dal 2012 Miriam Leone recita in “Un passo dal cielo” al fianco di Terence Hill, ma anche in altri lungometraggi come “Fratelli Unici”, dov’è protagonista insieme a Raoul Bova e Luca Argentero, e “La scuola più bella del mondo”.

Tra le serie TV ricordiamo, invece, la saga Sky iniziata con “1992″ e terminata con “1994″ in cui interpreta Veronica Castello, aspirante showgirl pronta a tutto pur di sfondare in televisione. Nello stesso periodo ottiene il ruolo in un’altra serie tv “La dama velata” affiancata da Dino Guanciale.

Ormai attrice affermata e richiestissima recita nei film “In guerra per amore” di Pif, “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio e “Un paese quasi perfetto” di Massimo Gaudioso. Nel 2016 indossa il completo da Iena e si improvvisa conduttrice del trasmissione di Italia 1 insieme a Geppi Cucciari e Fabio Volo.

Talmente bella da richiamare l’attenzione del noto marchio di moda Gucci che vuole come testimonial della campagna Cruise Resort 2018.

Tra i lavori più recenti ci sono “Metti la nonna in freezer” con Fabio De Luigi, “Il testimone invisibile” accanto a Riccardo Scamarcio e “Diabolik“, in cui veste i panni di Eva Kant al fianco di Luca Marinelli.

La vita sentimentale

L’attrice ha avuto una relazione con il tastierista dei Subsonica Davide Dileo, conosciuto come Boosta. Dopo quattro anni di fidanzamento hanno deciso di lasciarsi. In seguito, la Miss ha trovato sul set di “Non uccidere” un nuovo fidanzato, Matteo Martari, attore ed ex modello italiano. Ad oggi sembra non abbia alcuna storia d’amore, ma la storia di questa mattina condivisa sui social lascia tutti perplessi.

“Ciò che trascuri diventa di qualcun’altro” sembrerebbe un messaggio scelto appositamente per rimproverare o per far notare un errore. Che sia indirizzato ad un uomo misterioso? Qualcuno che non sta dando alla bellissima Mirimeo le attenzioni che merita. Attenti uomini! Basta un attimo per perdere una donna e un solo istante per perdere la super modella dai capelli rossi che ha conquistato l’Italia. I suoi standard sono decisamente alti, infatti in un’intervista ha confessato che il suo sogno nel cassetto è sposare Piero Angela perché “sa tutto”.