Mara Maionchi, una delle più grandi carriere della discografia italiana

La notissima giudice di X Factor, Mara Maionchi, ha alle proprie spalle una storia davvero particolare e ricca di scelte coraggiose. Inizia molti anni fa, quando Mara decide di lasciare gli studi. Lo racconta lei stessa in uno dei suoi libri, Non ho l’età (2009). Prima di entrare nel mondo della discografia, di cui fa parte tutt’oggi, Mara lavora in differenti aziende, sviluppando prima di tutto un grande senso pratico ed un’eccellente capacità d’adattamento.

Il primo contatto con il mondo della discografia lo ha nel 1967 nella casa discografica Ariston Record. In questa sede incontra quelli che saranno i suoi primi artisti, nomi importanti come quelli di Ornella Vanoni e Mino Reitano. Lavorerà in seguito per l’etichetta Dischi Ricordi, entrando in contatto con i più grandi cantanti ed artisti dell’epoca. Mia Martini, Fabrizio De Andre, Umberto Tozzi e sopratutto Eduardo De Crescenzo. Con lui nel 1981 canterà al festival di Sanremo una delle più celebri fra le sue canzoni, l’indimenticabile Ancora.

Mara Maionchi e la storia di una magnifica carriera La carriera della Maionchi continua imperterrita negli anni, nel 1983 le viene offerta la direzione della Fonit Cetra, casa discografica per metà di conduzione statale. Nel 1976 Mara si sposa con Alberto Salerno, grande paroliere e produttore discografico. Con lui pochi anni più tardi decide di fondare una propria casa discografica, la Nisa, che verrà seguita nel 2006 dalla seconda casa fondata dalla coppia, la Non ho l’età. La società nasce con lo scopo specifico di aiutare gli artisti più giovani ad emergere in un mondo che pochi conoscono quanto Mara Maionchi.

Dopo una grande carriera nella discografia italiana Mara decide di darsi anche alla televisione, partecipando con entusiasmo ai più grandi talent del momento. Nel 2008 diventa giudice a X Factor, rimanendo fino ad oggi uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico ad aver occupato le sedie del noto talent. Nel 2010 ha partecipato come concorrente al talent show di beneficenza Let’s dance condotto da Claudio Amendola e Vanessa Incontrada ed andato in onda su Canale 5. Nello stesso anno debutta nel mondo del cinema, nel film natalizio di Aldo, Giovanni & Giacomo, La banda dei Babbi Natale. Nel 2013 è a capo della squadra di Io Canto, altro talent di grande successo, dal 2017 ad oggi è stata riconfermata come giudice di X Factor per tre volte consecutive. La trasmissione non può non essere consapevole della grandezza e della simpatia che Mara dona al programma. Mara Maionchi è sicuramente uno dei personaggi più importanti e rispettabili della discografia e della televisione italiana, ha avuto due figlie ed è una nonna fierissima. Una grande donna che ha saputo dimostrare come anche le scelte più azzardate possano portare i loro magnifici frutti. Sopratutto se si hanno gli attributi ed il coraggio della giovanissima settantottenne.