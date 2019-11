Vip da paura: le 5 star di Hollywood perseguitate dai fantasmi

Novembre è a tutti gli effetti il mese del terrore e le star di tutto il mondo non perdono occasione per sfoggiare i loro costumi più belli ed originali. Spesso il brivido li segue anche nella vita vera e quando questo succede sono due le strade da prendere: essere terrorizzato o convivere con le proprio esperienze paranormali. Ecco un elenco di tutte le star che hanno dichiarato di aver avuto un incontro ravvicinato con un fantasma.

Sembrava impossibile spaventare Miley ma ci è riuscito un appartamento preso in affitto dalla star a Londra. Durante un soggiorno di piacere, la pop star ha dichiarato di aver avuto un incontro ravvicinato con un fantasma che l’ha terrorizzata nel profondo. Miley racconta ad Elle che lo stabile dove soggiornava “era un vecchio panificio prima che lo convertissero in un edificio e stavo facendo brutti sogni“. Ad un certo punto si è svegliata di colpo ed ha visto un bambino con i piedi a penzoloni sul lavandino. In preda al panico è scappata senza nemmeno curarsi dei suoi oggetti personali. “Non ci metterà più piede“.

Adele e la sua esperienza da “Shining”

Fate attenzione quando comprate vecchie case, ve lo raccomanda la stessa Adele che è dovuta scappare dalla sua villa in periferia del Sussex dopo poche settimane dall’acquisto. La dimora che contava ben 10 camere da letto, 10 ettari di terreno e due piscine era stato un vecchio convento di suore poi convertito in abitazione di lusso. Adele se ne sarebbe andata poco dopo aver messo piede nella villa perché terrorizzata dai rumori strani ed inquinanti che la facevano saltare dalla sedia ogni momento. Nonostante non sia mai stato confermato, la cantante inglese resta convinta che quell’abitazione sia infestata da spiriti malvagi.

Keanu Reeves vs l’uomo senza volto

Se ora i fantasmi sembrano lasciare in pace il povero Keanu, lo stesso non si può dire della sua infanzia! Diverse volte la star più dolce e sensibile di Hollywood ha dichiarato di aver avuto diversi contatti paranormali con una presenza misteriosa nella sua casa in New Jersey. Quando era bambino infatti ha visto con una figura dai contorni sfocati le cui sole caratteristiche erano quelle di indossare un abito bianco con giacca a doppiopetto ma non aveva gambe né corpo. Racconta che anche la tata aveva avuto con lei la stessa visione e che l’evento fu tanto traumatico da fare si che a distanza di anni l’attore sogna ancora la strana figura.

Lady gaga passione “Ghostbuster”

La famosa star americana madre di successi come “Bad Romance” e “Poker Face” ha una vera fobia dei fantasmi, tanto da esserne ossessionata. Lady Gaga ha dichiarato di essere convinta di essere perseguitata da uno spirito chiamato Ryan e per liberarsi di lui è arrivata a spendere ben 55.ooo dollari in rilevatori di campi magnetici. Il suo scopo? Sapere quando il fantasma di manifesta e potersi allontanare il prima possibile. La povera cantante ha così tanto paura di essere perseguitata da aver assoldato una squadra di ghotsbusters con il compito di “pulire” gli hotel dove si trova a dormire durante le tournée.

Kristen Stewart “io parlo con i fantasmi“

L’attrice di “Twilight” e di tanti altri film si unisce alla lunga lista di star che affermano di aver avuto incontri con fantasmi, ma a differenza degli altri lei non ha alcuna paura. Temeraria e coraggiosa, la Stewart racconta a Vanity Fair USA che le capita spesso di percepire strane presenze ma che nessuno di queste l’ha mai disturbata. Lei con i fantasmi ci parla e li trova una perfetta compagnia.