Avete mai visto la figlia di Michael Jackson? Bellezza incredibile [FOTO]

È bellissima, ha poco più di vent’anni (classe 1998) ed è una delle figlie d’arte più famose al mondo. Si chiama Paris Michael Katherine, la figlia nata da Michael Jackson e l’infermiera Debby Rowe.

Alle spalle un passato segnato dall’incredibile figura del padre, di fronte a sé un futuro da attrice e modella. Oltre 50 tatuaggi sul corpo, di cui 9 dedicati a suo padre, e una grande ferita mai curata: “Io vivo sempre pensando: ‘Ok, ho perso papà, l’unica cosa importante che avevo’ e guardando avanti non vedo niente di peggio che possa capitarmi” ha raccontato a Rolling Stone.

Un’esistenza intensa, quella di Paris Jackson, che a seguito di un accordo prematrimoniale è cresciuta solo con il suo papà, fino alla tragica scomparsa del re del pop nel 2009, quando lei era una bambina di appena 11 anni.

Un evento comprensibilmente tragico, che ha spinto Paris verso il tunnel buio della depressione, colpa anche di alcuni dolorosi episodi come la violenza sessuale subita a 14 anni e confessata poco dopo, che l’hanno spinta verso un grave tentativo di suicidio, fortunatamente sventato per tempo. Intelligente e consapevole, anche nel mezzo del baratro emotivo, Paris Jackson ha deciso in autonomia di tornare in riabilitazione per salvarsi la vita e trovare un po’ di meritata luce. Ora sembra star bene, si definisce perfino felice, di certo è disintossicata e più serena: “Sono una persona completamente diversa oggi. Allora ero veramente fuori di testa, ero così piena di rabbia, dovevo gestire l’ansia e la depressione senza alcun aiuto”.

Paris Jackson, una vita nel segno del padre

Ci sono legami familiari più o meno intensi; quello tra Paris e suo padre Michael Jackson ha decisamente segnato la vita della ragazza, forse perché la grandezza del personaggio ha reso la perdita ancora più intollerabile, forse perché è cresciuta solo con lui, forse perché da lui ha ereditato le patologie contro cui combatte da sempre, arrivando a curarsi, per un periodo, con gli stessi antidepressivi del padre. Ma il suo dolore più profondo sembra nascere da un dilemma che ancora non riesce a risolvere: i motivi della morte di Jackson, tutt’ora avvolti da un alone di mistero.

Dopo la scomparsa del padre, Paris ha ereditato circa un miliardo di dollari, ma è proprio il caso di tirare in ballo un cliché: nel suo caso i soldi non hanno fatto la felicità. Nell’intervista rilasciata a Rolling Stone, infatti, “Paris Jackson: la vita dopo Neverland”, Paris ha raccontato tutto il suo dolore. A turbarla di più sembrerebbero essere proprio le circostanze incerte e misteriose legate alla morte del padre: