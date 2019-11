I Simpson prevedono il futuro: ecco le profezie che si sono avverate

Potrà sembrare assurdo, ma I Simpson da più di trent’anni sono una fonte inesauribile di profezie che, per un caso fortuito o forse no, si sono avverate. Ecco cosa sono riusciti a prevedere Homer, Bart, Marge, Lisa e Maggie!

I simpson prevedono il futuro…

Trump for president

Ebbene sì! La famiglia più gialla e famosa della tv aveva previsto che Trump sarebbe diventato il Presidente degli Stati Uniti d’America. Nella puntata “Bart to the future”, andata in onda ben 16 anni prima dell’elezione dell’attuale presidente USA, Bart sbircia nel futuro e nel 2030, quando sua sorella Lisa diventa la prima presidente donna si scopre che il suo predecessore era stato proprio Donald Trump!

I Watch Già, I Simpson avevano previsto anche che sarebbe stato possibile parlare al telefono tramite un orologio ben 24 anni fa! Nel 1995 andava in onda un episodio ambientato nel futuro in cui i personaggi avevano modo di comunicare tra di loro tramite orologio. All’avanguardia! La fine del mondo: le macchine sostituiranno i robot Non molto lentamente stiamo andando nella direzione in cui gli essere umani saranno sostituiti dalle macchine per fare qualsiasi cosa. Ecco, I Simpson avevano previsto anche questo; sembrava pura fantascienza, ma invece… Negli ultimi giorni si sta testando la “cameriera robot” in grado di prendere ordini, servire e ringraziare per la mancia. Aiuto!

