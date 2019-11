Gossip News: Serena Grandi scende in politica al fianco di Salvini, Anna Falchi e i Ferragnez… 20 anni fa!

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Serena Grandi che entra in politica, Anna Falchi e la sua love story con Fiorello, della furia di Sara Affi Fella e delle parole al vetriolo di Taylor Mega.

SERENA GRANDI: Non ce lo aveva mai detto prima, ma Serena Grandi sta per entrare in politica! Ebbenem a seguito della rapina per cui è ancora visibilmente devastata, Grandi ha reagito con forza, dichiarando a “Nuovo”: “Ci vogliono le ruspe, soprattutto a Rimini, che ormai è un Far West. Dopo le sei di sera scatta il coprifuoco e io non esco perché ho paura. C’è troppa brutta gente in giro […] Ormai non riconosco più la città dove sono nata e cresciuta: il sindaco si interessa soltanto dei grandi eventi e di realizzare nuove piste ciclabili e trascura noi cittadini che non ci sentiamo sicuri neanche a casa nostra. Così non posso andare avanti. Credo che sia arrivato il momento di lasciare per sempre Rimini per trasferirmi a Milano, vicino a mio figlio. Lo faccio a malincuore, così potrò tornare a sentirmi sicura”. Serena grandi, proprio in questi giorni Matteo Salvini con il quale condivide parecchi ideali: “Se dovesse essere necessario scenderò in politica al suo fianco!”.

ANNA FALCHI: Sempre più bionda e meravigliosa, Anna Falchi è stata oggi ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me“: si è parlato di UFO (Uh, li ha visti, sì), Max Biagi e di Rosario Fiorello. Proprio sul conduttore siciliano la bella Anna ha speso parole di affetto: “Gli voglio bene, eravamo i “Ferragnez” dell’epoca…” Fedez e Chiara, che fortuna essere nati qualche anno più tardi!

SARA AFFI FELLA: Dopo il Sara Affi Fella-gate sembrava che gli animi si fossero placati. Anche la modella ed ex tronista campana sembrava aver ritrovato la serenità per tornare sui social e condividere con i fan la propria routine quotidiana. E’ bastata però una battuta venuta fuori male per farle perdere il sorriso: Affi Fella ha scritto su Instagram “Sono già pronta per partire! Peccato che manca ancora un mese. Io e Fra abbiamo scelto la nostra meta per le vacanze. Destinazione: Marsaalam!”. Una seguace instagrammina non ha resistito e ha commentato: “Ci nascondi l’amante di nuovo?”, un riferimento neanche troppo velato allo scandalo che l’ha coinvolta un anno e mezzo fa. Se in passato Sara ha preferito non rispondere, oggi affronta tutti a viso aperto: “Fai la brava“, ha tuonato l’ex tronista tutta ricci. Argh!

TAYLOR MEGA: Si parla di lei sempre, un po’ perché è troppo bella, un po’ perché è politicamente scorretta. L’influencer da milioni di euro e followers questa volta si è resa protagonista di un nuovo gossip: è fidanzata con uomo? La risposta è no e Taylor ne ha per tutti, soprattutto per Dandolo: “Visto che stanno girando un po’ di notizie fake al riguardo: no, sono single, non mi vedo con nessuno da un bel po’ e sto da Dio così […] Vorrei capire se Dandolo le str…ate da scrivere se le sogna la notte, se le inventa di sana piante o se scrive su commissione di qualcuno per andare sui giornali col mio nome. Chissà!”. Se queste sono le premesse, ci aspetta un weekend esplosivo! Alla prossima puntata!