Valeria Marini e il flirt con Lorenzo Jovanotti: ecco come è andata

C’è stato un tempo in cui i famosi non erano così famosi. Ed è in questo tempo che Valeria Marini consumò un flirt estivo con l’allora sconosciuto come lei, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. La showgirl ricorda questo flirt con molto affetto.

La storia di un’estate

Sardegna anni ’80. Lorenzo suonava come dj, mentre lei lavorava come in un locale. I due ragazzi erano ancora troppo giovani e i tempi del “bagaglino“ e del “sono un ragazzo fortunato“ sono ancora lontani ed è in questo contesto che nasce il flirt estivo.

Valeria aveva già parlato di questo flirt all’interno della casa del “Grande fratello Vip”. Aveva anche detto che il cantante le aveva dedicato una canzone anche se non ricorda quale. Recentemente la showgirl è tornata sull’argomento da Caterina Balivo dove ha detto: “Non eravamo famosi. Eravamo in Sardegna a lavorare. Lui era solare e pieno di gioia, come oggi. Il nostro primo bacio è stato in riva al mare” non contenta ha anche aggiunto che è stato un flirt bellissimo e che Jovanotti bacia come canta, quindi bene.

