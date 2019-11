Bella Hadid struccata: da Barcellona la FOTO fa il giro del web

C’è poco da fare: se Bella Hadid è considerata una delle donne più belle al mondo non è certo un caso. Stavolta lo ‘scatto bomba’ arriva dalla caliente Barcellona. È nella capitale spagnola che la supermodella di Victoria’s Secret è stata protagonista del nuovo servizio fotografico per MiuMiu. Ma lo scatto che ha conquistato il web non è quello della campagna ufficiale.

Bella, infatti, è stata ‘pizzicata’ in un momento di relax e chiacchiere. Richiesta in tutto il mondo e continuamente in viaggio proprio per questo motivo, la Hadid (rivelandosi ancora una volta sorprendentemente umile) si è truccata da sola durante uno dei vari spostamenti per Barcellona.

E se è vero che a 23 anni è facile esser bella, le foto della Hadid completamente struccata superano i limiti di bellezza consentita! La carnagione, la pelle radiosa, l’assenza di qualunque impurità sul viso, la confermano ancora una volta una dea della bellezza. Insomma, Bella di nome e di fatto!

