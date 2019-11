Avete mai visto la figlia di Brooke Logan di Beautiful? Ecco chi è Zoe [FOTO]

Katherine Kelly Lang è diventata famosa in tutto il mondo interpretando Brooke Logan, che con le sue molteplici relazioni con gli uomini della famiglia Forrester è stata la protagonista indiscussa di Beautiful. Nella realtà l’attrice si è sposata due volte e ha tre figli, Jeremy, Julia e Zoe.

Ecco chi è Zoe, la bellissima figlia di Katherine Kelly Lang [FOTO]

Si chiama Zoe D’Andrea, ha 22 anni ed è nata dalla relazione con l’ex compagno di Katherine Alex D’Andrea, regista e famoso produttore cinematografico. La relazione dei genitori si è interrotta dopo 15 anni per inconciliabili differenze caratteriali, terminata con una battaglia legale. Sembrerebbe però gli ex coniugi siano riusciti a trovare un proprio equilibrio e nel 2015 hanno addirittura girato un film insieme a Roma. Di Zoe si hanno pochissime informazioni, la giovane tiene tantissimo alla sua privacy, tanto da non avere nessun account social. Dalle foto che circolano sul web, in cui compare insieme alla mamma Katherine, si nota la bellezza esplosiva della ragazza.

L’attrice era stata già sposata con Skott Snider, da cui ha avuto due figli, Jeremy Skott (nel 1990) e Julian (1992). Dopo la fine del matrimonio con il papà di Zoe l’attrice ha iniziato una relazione Dominique Zoida, di 16 anni più giovane di lei: “L’ho conosciuto a un incontro della Cbs e ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo scoperto che entrambi facevamo triathlon. Lui ha iniziato a allenare la squadra della Cbs e quella di Beautiful. E proprio vedendo come insegnava alle persone e si rapportava con loro, mi sono innamorata di lui. Ho capito che era una persona dal cuore gentile. Stiamo parlando dell’ipotesi di sposarci, noi ci sentiamo già sposati e avere un pezzo che lo attesta per noi non è importante, ma nei nostri cuori siamo già spostai per il resto della vita”, ha raccontato la Lang.

Loading...