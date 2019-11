La fine del mondo tutte le profezie da Nostradamus alla Madonna di Medjugorie

Da 24 anni, la madonna appare ad Anguera (Bahia – Brasile) al veggente Pedro Régis, dettandogli messaggi per tutta l’umanità. I messaggi vengono trasmessi 3 volte a settimana: ogni martedì e sabato, più un altro giorno variabile. Esperte di divinazione dicono di non sottovalutare questi messaggi che sono complementari a quelli più famosi di Medjugorie e Garabandal.

Oltre al filone delle profezie cristiane c’è anche un altro genere di profezie che indicano l’Isis come principale nemico di Roma, quelle di Nostradamus. L’occultista-astrologo più famoso di tutti i tempi, vissuto in Francia nel sedicesimo secolo. Dopo gli attentati del 13 Novembre di Parigi, gli esperti del ramo citano questa profezia di Nostradamus: “La grande guerra inizierà in Francia e poi tutta l’ Europa sarà colpita, lunga e terribile essa sarà per tutti. Poi finalmente verrà la pace ma in pochi ne potranno godere”.

È la previsione di un’ Apocalisse senza precedenti e la devastazione non risparmierà la capitale italiana: “Roma sparirà e il fuoco cadrà dal cielo e distruggerà tre città. Tutto si crederà perduto e non si vedranno che omicidi; non si sentirà che rumori di armi e bestemmie. I giusti soffriranno molto. Roma perderà la fede e diventerà il seggio dell’Anticristo.”