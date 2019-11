Beautiful anticipazioni spoiler, colpi di scena dagli Usa: l’addio tra Ridge e Brooke

Sono finalmente arrivate dall’America le anticipazioni della serie tv più famosa del mondo. Beautiful infatti continua ad essere nel cuore di miliardi di spettatori di tutto il mondo e noi italiani non vedevamo l’ora di essere a conoscenza degli spoiler provenienti dagli Usa.

Una decisione dolorosa

Nel corso delle puntate di Beautiful andate in onda questa settimana in America, i colpi di scena sono stati tantissimi e sono riusciti a lasciare senza parole i fan. La coppia formata da Ridge e Brooke infatti sceglierà di allontanarsi definitivamente: la decisione sarà sicuramente dolorosa e davvero toccante. Il motivo per cui Ridge deciderà di mettere la parola fine alla sua storia con il bel amministratore delegato riguarderà senza dubbio Thomas. L’uomo infatti per la Logan continuerà ad essere instabile e con un gran bisogno di essere aiutato.

Cosa è successo La fine decisiva tra la coppia arriverà nel momento in cui Brooke scoprirà che Thomas ha firmato dei documenti che lo renderanno definitivamente padre di Hope. Il confronto sarà veramente sconvolgente per i due personaggi che ne usciranno in lacrime e completamente stravolti. Tuttavia il dolore di Ridge non durerà a lungo perché l’uomo si farà consolare immediatamente dalla sua amante Shauna.

Loading...