Roberto Vecchioni e Giorgia Meloni: lui torna a smentire la simpatia

Io pensavo che la cosa fosse chiara almeno per persone dotate di una normale intelligenza ironica, ma dato che l’equivoco si protrae, meglio chiarire.

“Un giorno da pecora” non è una trasmissione qualunque e non puoi porti in un modo qualunque e scontato.

Ho scelto io di autoprendermi in giro e pensavo fosse evidente dai complimenti fin troppo entusiastici sul corpo e le idee della signora Meloni.

Però accuso il colpo e chiedo scusa.

Si dovrebbe pensare di più prima di dire cose che non tutti possano capire.

Non andrò più fuori dalle righe e rassicuro tutti: io sono sempre quello che conoscete.