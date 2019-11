Julia Roberts irriconoscibile: l’attrice come non l’avete mai vista [FOTO]

Un’attrice strepitosa, amata in tutto il mondo. Tutti ricordiamo Julia Roberts ne “Il matrimonio del mio migliore amico” e “Pretty woman”, quella chioma rossa e riccioluta è rimasta nel cuore dei fan. Ma, come spesso accade, nel corso degli anni l’attrice è cambiata molto. Abbiamo notato che qualche tempo fa non era bellissima come oggi… ecco com’era!

Oggi, nel 2019, la vediamo biondissima e con un sorriso smagliante, ma non è sempre stata così. Agli esordi e nel periodo successivo in cui è diventata un’icona di stile e bellezza, Julia aveva i capelli lunghi, ricci e rossi! Una chioma da fare invidia, che l’ha resa famosa a livello internazionale.

… nemmeno i denti dritti!

Julia Roberts, grazie al suo sorriso smagliante e al suo talento, ha conquistato uomini e donne di tutto il mondo. Bella, elegante, sensuale. Neanche le più grandi star, però, nascono perfette. Lo dimostra questo scatto ripescato dal passato dell’attrice, proprio in occasione del suo compleanno: nella foto in questione Julia è un bimba come molte altre, con tanto di occhiali da vista e denti storti.

Montatura squadrata, tutt’altro che ‘glam’, frangetta e grandi denti storti. Una bambina simpaticissima e buffa, dai lineamenti delicati e lo sguardo buono. I fan amano riproporre spesso questo scatto, forse proprio perché racconta la parte più autentica della diva-Julia. Impossibile non notare come quel sorriso, nonostante i suoi difetti di bimba, e quell’espressione che ha fatto innamorare il mondo, abbiano sempre caratterizzato l’attrice.

Lo scatto, inoltre, prova anche che la Roberts non è mai ricorsa alla chirurgia estetica per migliorarsi. Le è bastato portare per un po’ gli occhiali da vista e un apparecchio per i denti per diventare la meravigliosa donna che conosciamo.

Julia Roberts, un sorriso da 22 milioni!

Cosa potrà mai aver assicurato Julia Roberts, una delle attrici più brave e belle di Hollywood? Ovviamente il suo sorriso! È senza dubbio Julia Roberts la detentrice del titolo di “sorriso più bello di Hollywood“, facendone anche un mezzo infallibile per l’ascesa al successo. Tantissimi i film in cui si rimane affascinati non solo dalle performance come attrice ma soprattutto dal suo accessorio più bello,il sorriso: romantico e sognatore in “Notting Hill“, timido in “Nemiche Amiche” e fragile nel film che l’ha resa celebre, “Pretty Woman“.