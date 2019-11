Silvia Toffanin fisico pazzesco in costume sconvolge il web

Silvia Toffanin è una donna elegantissima e riservata ed è raro vederla in momenti di vita quotidiana. La conduttrice di “Verissimo”, infatti, vive in Liguria con il compagno Pier Silvio Berlusconi e con i loro due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, e va a Milano solo per registrare le puntate del suo seguitissimo programma. Da tredici anni ormai Silvia è una presenza discreta e rassicurante nel sabato pomeriggio televisivo, proponendo interviste uniche nel loro genere.

Molti di voi si ricordano i suoi esordi come letterina nella trasmissione “Passaparola”, condotta da Gerry Scotti. Già a quei tempi – parliamo della fine degli anni Novanta -, la Toffanin era una bellezza da capogiro. E oggi non è sicuramente da meno! La bella conduttrice di “Verissimo”, infatti, sfoggia un bikini davvero perfetto: gambe e braccia toniche, addominali definiti, lato b di marmo, frutto sicuramente di un duro allenamento, oltre che di una dieta equilibrata. A 39 anni la bella Silvia può ancora contare su un fisico da ventenne, che non la fa passare inosservata.

Silvia Toffanin: “Ecco cosa tiene vivo il nostro amore” Silvia Toffanin è una compagna e una madre felice, realizzata professionalmente e riservata sulla sua vita familiare. Dal suo matrimonio con Pier Silvio Berlusconi sono nati ormai due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante molti rumors su una possibile crisi di coppia, il matrimonio procede a gonfie vele. Il segreto? A quanto pare sta nel giusto “pepe”: “In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno“. La storia con Pier Silvio va avanti da quasi vent’anni, esattamente dal 2001. A quanto pare la passione, per Silvia Toffanin è un condimento fondamentale: il segreto per mantenerla sempre viva forse è proprio la distanza. È proprio nei periodi di separazione dovuti a trasferte lavorative, che nel matrimonio ci si desidera più che mai, avvertendo la mancanza l’uno dell’altra: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”.

Loading...