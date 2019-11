Giorgio Tirabassi ricoverato d’urgenza per un infarto, le condizioni dell’attore

Attimi di vera paura nel momento più importante per Giorgio Tirabassi, colpito da infarto sul palco di Civitella Alfedena in Abruzzo proprio nel momento di presentare al pubblico e ai presenti il suo primo film da regista, “Il Grande Salto“. Il debutto da autore per Tirabassi, amatissimo volto della televisione e del cinema italiano, è stato però interrotto dall’improvviso malore del protagonista. Ricoverato d’urgenza in ospedale, i medici hanno accertato come il malessere sia stato dovuto ad un attacco di cuore improvviso.

Attacco grave ma condizioni stabili per Giorgio Tirabassi, ricoverato in seguito ad un infarto mentre era occupato nella presentazione del suo film

Non sono per il momento pervenute dichiarazioni né da parte di Giorgio Tirabassi, stesso né dal proprio ufficio stampa. Secondo i medici dell’Ospedale di Avezzano, le condizioni dell’attore sarebbero ora stazionarie in seguito ad un intervento di angioplastica. Sempre le stesse fonti confermano come la situazione sia al momento sotto controllo, e che l’ex protagonista di Distretto di Polizia non corra pericolo di vita. Per aspettare una dichiarazione personale sarà però evidentemente necessario attendere qualche giorno.

Giorgio Tirabassi, 59 anni, romano, si è imposto a livello nazionale grazie al ruolo di Roberto Ardenzi, in Distretto di Polizia. A partire dal 2000, lo stimato attore teatrale e cinematografico trovò infatti lo straordinario successo televisivo grazie al ruolo fisso nella serie Mediaset; da allora, diverse le partecipazioni nel mondo della fiction, recentemente anche nell'apprezzatissima I Liceali. Contemporaneamente, l'attore ha proseguito nel portare avanti la propria attività cinematografica, che nel 2019 lo vedrà infine al debutto come regista. Nel corso della sua carriera, Tirabassi ha avuto modo di lavorare con nomi storici quali Ettore Scola, Dino Risi e Claudio Caligari.