Anna Tatangelo esplosiva: seno in vista e posa ammiccante [FOTO]

Anna Tatangelo ama far impazzire i suoi fan e non perde mai l’occasione per mostrare sui social le sue curve da urlo, sempre valorizzate con top succinti o scollature molto profonde. La cantante è una delle donne più sexy del mondo della musica italiana e anche questa volta ha potuto solo riconfermarlo, pubblicando su Instagram uno scatto sensuale e provocante.

Attraverso lo specchio Questa volta la Tatangelo ha postato su Instagram uno scatto veramente bollente che ha mandato letteralmente in delirio il web. La foto, in bianco e nero, la ritrae appoggiata ad una finestra: il vetro, con il suo riflesso, crea un effetto particolare che rende lo scatto ancora più sensuale e molto elegante. Loading... I capelli le coprono in parte gli occhi e rendono lo sguardo sexy ed accattivante. La cantante indossa una camicia nera scollatissima e questo capo osé infiamma il web e scatena le reazioni, quasi esagerate, di tutti i suoi followers. Il seno abbondante fuoriesce dalla scollatura e diventa il punto focale della foto, mentre il braccio alzato rende lo scatto seducente e stuzzicante. La donna si diverte molto spesso, proprio a “stuzzicare” i suoi fan. Sempre perfetta Anna Tatangelo, bellissima e provocante, ha un fisico da urlo: nelle sue Ig Stories pubblica spesso video e foto dei suoi allenamenti in palestra. “Chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire”, la cantante sembra conoscere bene il vecchio detto e nonostante tutti gli impegni lavorativi, e ovviamente quelli da mamma del piccolo Andrea, nato dal suo amore con Gigi D’Alessio, riesce sempre a mantenere una forma fisica perfetta. Anna è davvero sempre al top e i suoi followers, che la seguono in tutto ciò che fa, pubblicano spesso commenti di incoraggiamento e sostegno.