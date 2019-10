Lilli Gruber scatenata in radio: “di lui mi piace tutto…”

Una Lilli Gruber in grande spolvero quella apparsa ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio 1. La storica giornalista politica si è presa una breve vacanza dal suo Otto e Mezzo, permettendosi così una comparsata ai microfoni del famoso talk radiofonico. Qui, la conduttrice ha smesso per qualche minuto i panni dell’imparziale moderatrice del dibattito pubblico; quello che si è concessa, invece, è stata un’intervista personale mirata a temi via via più scabrosi.

Da Cristiano Ronaldo a Vittorio Feltri e Salvini, Lilli Gruber si è raccontata senza filtri ai microfoni di Un Giorno Da Pecora

Hanno destato una certa ironia tra conduttori e pubblico, in particolare, gli apprezzamenti riservati da Lilli Gruber a un ben noto calciatore del campionato italiano. Alla domanda su quale fosse l’uomo ideale della giornalista, tra gli infiniti esempi presenti nel mondo dello spettacolo, l’altoatesina non si è fatta problemi nel citare la superstar della Juventus. “Se vedessi Cristiano Ronaldo a torso nudo, non potrei certo dire che non si tratti di un bel vedere“, ha commentato lei. In particolare, la giornalista ha affermato i apprezzarne “i bicipiti, gli addominali e il didietro“.

Il resto dell'intervista a Lilli Gruber ha invece portato la conduttrice su territori più affini ai toni del suo Otto e Mezzo. Senza farsi problemi di diplomazia, la giornalista si è evidentemente sfogata su quegli argomenti per i quali la diretta serale le imporrebbe un certo controllo. Da Vittorio Feltri (definito "un poveretto in andropausa grave") a Matteo Salvini ("Promesse farlocche come quelle dei fiori che mi avrebbe dovuto mandare", in riferimento alla famosa gag in diretta tra i due), Gruber ne ha per tutti. Immancabili ovviamente le feroci reazioni social ai suoi commenti, scatenatesi nelle ultime ore.