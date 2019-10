Iannone lo fa ancora, come ha reagito Giulia De Lellis?

Andrea Iannone “perde il pelo, ma non il vizio”. Il motociclista italiano, ex di Belen Rodriguez, ha ancora una volta fatto indispettire Giulia De Lellis, la sua attuale fidanzata.

Quando i social creano tensione

Andrea Iannone, molto attivo nel mondo dei social, questa volta ha passato più tempo del necessario su Instagram: quel tanto che è bastato per far notare alla fidanzata Giulia De Lellis un dettaglio di non poco conto. Il pilota, tra una Ig Stories e l’altra, scorrendo nella sua bacheca, avrebbe lasciato un like di troppo a una donna che ha un rapporto altalenante con la sua fidanzata.

Iannone ha infatti messo il famoso cuoricino rosso a Diletta Leotta e i problemi, ai tempi in cui il like è stato messo, sembrano essere sorti notando le tempistiche: lo scatto della Leotta sembra essere stato notato prima di ufficializzare la storia con la De Lellis. Giulia, secondo indiscrezioni, non avrebbe preso molto bene il gesto del suo fidanzato, non tanto per la Leotta, ma per la non novità del gesto di Andrea. Inoltre Diletta, secondo le indiscrezioni di “Chi”, avrebbe da poco reso ufficiale la relazione con il pugile Daniele Scardina.

Doppio like fa male?

Andrea Iannone aveva già messo in passato un like di troppo; in quella occasione, però, la sua azione aveva dato il via a una discussione più profonda, poiché il like era indirizzato a un commento che esaltava la sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Ma come ha reagito Giulia alle reazioni social del fidanzato?

Nonostante un’eventuale e forse giustificata gelosia e indiscrezioni a parte, la coppia formata da Giulia e Andrea è da poco volata insieme in Asia lasciando senza scoop chi aveva messo in dubbio la loro relazione. Per seguire il suo uomo, impegnato per lavoro in Thailandia e Giappone, l’influencer romana ha infatti mollato tutto ed è corsa da lui… Se non è amore questo!