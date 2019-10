Annalisa bollente: curve sensuali e lato b in mostra

Cantante dalla voce delicata e il fisico da urlo, la bella Annalisa conquista i social con un post piccante che lascia i fan senza parole. Dopo la vacanza tra Singapore e la Thailandia, che le ha permesso di regalare al mondo del web scatti meravigliosi, Annalisa annuncia di avere in cantiere nuovi progetti, ma per il momento ricorda le acque trasparenti e il sole di agosto.

Annalisa si è sempre fatta valere per il suo talento musicale, ma resta una donna bellissima che ha spesso messo in mostra un fisico definito e sensuale. Sono in moltissimi a seguire le sue vicende suoi social e ad apprezzare la partecipazione a venti musicali, gli stessi che ne apprezzano l’aspetto fisico.

Proprio a settembre ha pubblicato su Instagram un’immagine che ha fatto sgranare gli occhi ai followers: una sua foto in bikini scattata durante un viaggio fatto tra Singapore e le meravigliose spiagge della Thailandia. Per ricordare la meraviglia di quei luoghi incantati, ha postato uno scatto che la riporta indietro. Si vede un’Annalisa bella e rilassata immersa in una piscina sulla terrazza di un grattacielo e alle sue spalle un tramonto metropolitano mozzafiato.

Il suo bikini con il motivo floreale lascia ben poco all’immaginazione e il suo sguardo profondo che punta all’orizzonte stupisce per la sua intensità.

Tra le acque cristalline

Oggi la vediamo ritratta in uno scatto bollente dove la bella cantante mostra un lato b particolarmente in forma. Il due pezzi nero che indossa mette in risalto le curve della rossa più famosa di “Amici”. Nell’immagine Annalisa è di spalle dimostrando di avere una silhouette invidiabile. I capelli al vento e la posa la ritraggono in un momento di totale relax.